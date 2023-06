Premium Het beste van De Telegraaf

Interview ’Stars at noon’ Actrice Margaret Qualley: ’Seksscènes zijn essentieel’

Door Marco Weijers Kopieer naar clipboard

Margaret Qualley, als actrice in de voetsporen van haar moeder Andy MacDowell getreden, is nu te zien in ’Stars at noon’. Ⓒ PR

Eigenlijk had Margaret Qualley haar zinnen gezet op een balletcarrière. Toch kroop het bloed waar het niet gaan kon: toen zij 16 was, besloot de dochter van Andie MacDowell zich te gaan richten op acteren, zoals zij nu doet in Stars at noon. „Mijn ouders reageerden eigenlijk wel opgelucht. Is ’t niet, pap?”