Video: Viola danst er driftig op los

In de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw scoorde The Drifters hit na hit met singles als Under the Boardwalk, Save the Last Dance for Me en Saturday Night at the Movies. Afgelopen zaterdag stonden de soulzangers – destijds herkenbaar aan de synchrone kostuums en danspasjes – in een Haarlemse horecagelegenheid, waar ze voor een laaien enthousiaste menigte hun hits ten gehore brachten.

Onder hen de 70-jarige Viola Holt, die helemaal opgaat in het nummer Kissin’ in the Back Row of the Movies. In een video is te zien hoe de voormalige presentatrice van De 5 Uur Show als een ware groupie ieder woord meezingt en zelfs nog iets verder gaat in haar adoratie voor de legendarische soulband. Dit tot grote hilariteit van de zangers zelf...