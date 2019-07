’De koningin is terug’

„The Queen is baaaack”, schrijft een van haar fans. „Welkom terug”, laat iemand anders weten. En ook de BN’ers strooien met complimenten. „Mooi van binnen en buiten”, aldus Olcay Gulsen. „Ik hou van je zus”, schrijft Glennis. Robin Martens: „Knaaappp.”

Het is inmiddels alweer de zesde foto die Yolanthe op Instagram geplaatst heeft, nadat ze sociale media even de rug had toegekeerd vanwege de scheiding van Wesley Sneijder.