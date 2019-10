National Geographic-ster Dr. Pol weer opa

De 77-jarige Pol laat weten dankbaar en blij te zijn met de geboorte van zijn kleindochter. Abigail werd zaterdag geboren in Michigan. Charles en Beth traden vorig jaar in het huwelijk.

Charles is uitvoerend producent van hitserie The Incredible Dr. Pol, over het wel en wee van de bejaarde dierenarts. De reeks telt inmiddels al zestien seizoenen en maakte van de Drentse dierenvriend een internationale ster.

Het is overigens niet de eerste keer dat Dr. Pol opa wordt. Zijn dochter Kathy heeft al twee kinderen.