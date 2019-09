P!nk geëerd door echtgenoot op 40e verjaardag

„Welkom in je 40-er jaren, schatje. Ik heb inmiddels 18 verjaardagen met je gevierd en ik kan alleen maar zeggen dat het geweldig is om samen met jou op te groeien. De persoon die je bent geworden is inspirerend. Je bent een succesvolle zakenvrouw, toegewijde moeder en echtgenote, wijnmaker, motormamma en een fantastische vriendin voor degenen om je heen. Ik ben zo ontzettend trots op de vrouw die je bent en je bent mooier dan ooit. Jij bent echt als wijn: je wordt alleen maar beter. Ik prijs me gelukkig dat ik dit allemaal met je mag meemaken. En kijk uit naar alle verjaardagen die nog gaan volgen, kan niet wachten om te zien hoe gek je bent als we in de 80 zijn. Geniet van je dag”, aldus Carey.

P!nk zelf postte een bedankje aan iedereen die haar gefeliciteerd had. „Bedankt voor de verjaardagswensen! Ik ben helemaal klaar voor mijn 40-er jaren. Ik hou van jullie!”