Russische royals in ban van ridderrage

De grote zaal van de Hermitage is omgebouwd tot een groot riddertoernooi.

Dat de Romanovs wel van een verkleedfeestje hielden, dat weten de trouwe bezoekers van de Hermitage Amsterdam inmiddels wel. Maar dat tsarina Alexandra Fjodorovna haar man Nicolaas I niet gelukkiger kon maken, dan met een wapen of harnas als verjaardagscadeau, is minder bekend. De tsaar en zijn gezin verloren zich met overgave in middeleeuwse ridderfantasieën. Excentriek? Valt mee. Hun passie was dé Europese modetrend van de 19de eeuw.