Zeldzaam portret Diana voor tien keer zoveel verkocht als geschat

Dit schilderijtje is een studie van het gezicht van Diana, die werd gebruikt tijdens het werken aan een volledig portret. Artiesten gebruiken dergelijke studies om de emoties en trekken van iemands gezicht te perfectioneren. Het zeldzame werk is van de hand van Nelson Shanks. Hij is vooral bekend van zijn beroemde officiële portret van de toenmalige Amerikaanse president Bill Clinton waarin subtiel een schaduw van de beroemde blauwe jurk van Monica Lewinsky werd verwerkt.

Het beeld van Diana’s gezicht wordt omschreven als met ’dezelfde neergeslagen ogen’ en ’bedachtzame blik’ als dat van het volledige portret. De groene halterjurk die deels te zien is op het portret, werd voor het latere grotere schilderij aangepast naar een witte bloes. Dit grote werk hing in Kensington Palace, maar werd later verhuisd naar haar oorspronkelijke huis in Northamptonshire. Het zou volgens veilinghuis Sotheby’s ’de emotionele tol van Diana’s publieke leven midden in de jaren negentig’ weergeven, ’maar ook haar innerlijke veerkracht’.

Het werd door Shanks gemaakt in de Title Street Studio in Londen in 1994. De prinses kwam verschillende malen naar de studio waar ze in totaal meer dan 35 uur voor hem poseerde. In een brief in datzelfde jaar schreef Diana aan de kunstenaar en zijn vrouw Leona dat ze hen miste in Londen, ’want het bezoeken van de Studio voelde als een veilige haven, zo vol steun en liefde’. Drie jaar na het versturen van deze brief verongelukte ze in Parijs.