Twitteraars grappen over pauzeshow van The Weeknd

The Weeknd wandelde tijdens Can't Feel My Face door een verlicht spiegeldoolhof en trok daarbij op een bepaald moment een verward hoofd dat groot in beeld was. Kijkers kozen ervoor dat beeld op pauze te zetten en grappige teksten te bedenken bij een foto daarvan.

De foto werd veelvuldig voorzien van komische teksten. „Wat mijn collega's zien tijdens zoom-vergaderingen wanneer ik denk dat mijn camera uitstaat", grapte een twitteraar. "De foto's op mijn iPad als ik hem heb afgepakt van mijn kleuter", schreef een ander. "Wanneer je met je ouders probeert te FaceTimen", deelde weer iemand.

The Weeknd zou miljoenen hebben neergelegd voor zijn show. Zo trad hij ook op voor een Las Vegas-achtergrond en was bij zijn slotnummer Blinding Lights bijna het hele veld gevuld met achtergronddansers die dezelfde kleding droegen als hij, maar een masker over hun gezicht droegen.