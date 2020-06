Ⓒ William Rutten

Nederland is weer een zangshow rijker: We want more. Geen contract, geen verplichtingen, maar 100.000 euro is de hoofdprijs. The Voice-veteraan Ali B is een van de juryleden. Aan uitspraken als ’er zijn al genoeg zangwedstrijden op tv’ heeft hij geen boodschap. „Tegen Jinek is toch ook niet gezegd: maak maar geen talkshow, want die zijn er al?”