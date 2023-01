Brody Jenner wordt vader

„Om dit nieuwe jaar te beginnen, willen we van deze gelegenheid gebruik maken om al onze vrienden, familie en volgers gezondheid, geluk en een overvloed aan liefde te wensen. We waarderen jullie en houden van jullie. We zijn dan ook blij te kunnen vertellen dat we zijn gezegend met een nieuw leven in het nieuwe jaar. Ons kleine engeltje is onderweg. Gelukkig nieuwjaar!”, schrijven Brody en Tia in een gezamenlijk bericht. Brody en Tia deelden tevens een video waarin ze de eerste echo bekijken.

Brody’s moeder Linda Thompson reageert enthousiast: „Zo blij dat je dit nieuws deelt, zodat ik het iedereen kan vertellen die ik nu op straat tegenkom! Ik heb dit geheim gehouden, maar het was zo moeilijk!” Ook Brody’s broer Brandon kan zijn geluk niet op. „Welkom bij de familie kleintje! We hebben genoeg neven en nichten die op je wachten.”

Brody’s ouders zijn voormalig model Linda en Caitlyn Jenner. Het kleintje wordt het 21e kleinkind van Caitlyn.