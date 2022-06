Zieke Neil Diamond (81) verrast honkbalfans met Sweet Caroline

Traditiegetrouw wordt Sweet Caroline gedraaid in de achtste inning tijdens thuisduels van de Red Sox. Diamond zong zijn hit uit volle borst mee en dat is een unicum, want de zanger kondigde in 2018 aan nooit meer op te treden vanwege zijn gezondheid. Het popicoon heeft de ziekte van Parkinson.

Sweet Caroline wordt al jaren gedraaid tijdens thuisduels van de Red Sox. In 2013 zong Diamond zijn hit al eens live tijdens het eerste thuisduel van de Red Sox na de bomaanslag tijdens de marathon van Boston.

Lockdown

Tijdens de coronalockdown had de zanger en liedjesschrijver een speciale versie van de evergreen gemaakt. Daarbij had hij de tekst veranderd om de adviezen onder de aandacht te brengen die mensen wereldwijd kregen om verspreiding van het virus te voorkomen. Vorige maand werden de Britten, tijdens de festiviteiten rond het platina jubileum van koningin Elizabeth, gevraagd Sweet Caroline te zingen.

De inmiddels 81-jarige Neil Diamond schreef het nummer voor zijn tweede vrouw, Marcia Murphey. Om te zorgen dat die naam in de melodie van het liedje zou passen, ’Marcia’ werkte blijkbaar niet, koos hij voor een vrouwennaam met drie duidelijke lettergrepen. Nadat hij een foto van John F. Kennedy’s dochter Caroline had gezien in een tijdschrift, koos hij voor die naam. Het lied werd in 1969 een internationale hit.

De muzikale bijdrage hielp de Red Sox overigens niet. De ploeg verloor in de MLB met 12-2 van de Cardinals.

Het optreden van Neil Diamond in 2013: