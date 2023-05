Ook Lee Towers te gast bij De Bevers Live in Ahoy: ’Helemaal fantastisch’

„Het was al een ontzettende verrassing toen John en Kees voor mijn deur stonden. Toen ze mij ook nog uitnodigden om een special guest te zijn bij hun concert in Ahoy was dat natuurlijk helemaal fantastisch. Wij gaan er een feestje van maken!”, aldus Towers in een persverklaring.

De Bever en Stevens zijn ook gelukkig met de komst van ’Mister Ahoy’. „Hij is misschien wel een van de grootste artiesten van Nederland. De man die deze muziektempel groot heeft gemaakt. Wij zijn vereerd dat wij met deze klasse-artiest mogen samenwerken”, aldus het stel.

De Bevers Live in Ahoy vindt plaats op 30 september en 1 oktober. Eerder werd al bekend dat ook Caroline van der Plas, Wilfred Genee en Johan Derksen bij het evenement aanwezig zullen zijn.