Bob Sikkes: ’Kopen zonder kijken is succes door echtheid’

Royals

Programma This Morning live uitgezonden vanuit Buckingham Palace

Het Britse programma This Morning is dinsdag live uitgezonden vanuit Buckingham Palace, in aanloop naar het jubileumweekend ter ere van het platina jubileum van koningin Elizabeth. De Britse koningin, die zeventig jaar op de troon zit, stond dan ook centraal in de uitzending.