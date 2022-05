Hilariteit om kookkunsten Kendall Jenner: ’Haar schouder gaat bijna uit de kom’

Premium Sterren

Kourtney Kardashian vertrapt verlovingsring

Compleet in tranen en vol hysterie was Kourtney Kardashian toen ze erachter kwam dat ze een van de grootste ’bling bling-blunders’ uit haar leven had gemaakt. In hun al jaren succesvolle realityserie The Kardashians, tegenwoordig te zien via streamingdienst Disney+, onthulde ze deze week waarom ze h...