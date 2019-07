Tomorrowlands tweede weekend

Zes dagen duurt dit festival - waar vorig weekend actrice Imanuelle Grives werd gearresteerd wegens drugsbezit - daardoor liefst. Acht zelfs, als je de opwarmfeestjes op donderdag meetelt. Sinds Tomorrowland in 2017 verdubbelde trekt het jaarlijks zo’n 400.000 danceliefhebbers. Voor hen zijn er zeventien podia en area’s, waar vanaf vandaag drie dagen lang het klokje rond gedanst kan worden.

Wereldtop

Wat Tomorrowland zo de moeite maakt voor fans is dat hier de absolute wereldtop aan het werk gaat. Zo was Tiësto er afgelopen weekeinde al, net als Afrojack, Don Diablo, Armin van Buuren en de notoire stemmingmaker Steve Aioki. Die laatste twee zijn er komende dagen ook bij. Armin vandaag al, net als Nicky Romero, The Chainsmoker, Sunnery James & Ryan Marciano.

Morgen staan onder meer de Franse dj/producer David Guetta op de rol, onze eigen Sam Feldt en de Vlaamse broers Dimitri Vegas & Like Mike. Die Belgen zullen zondag opnieuw acte de présence geven tijdens de finale van Tomorrowland. Ter ere van de vijftiende verjaardag van het festival zullen ze de handen ineen slaan met in elk geval Steve Aioki. Dikke kans dat ook Lost Frequencies even bijspringt. En wie weet nog wel meer superster-dj’s. Daaraan geen gebrek in elk geval, ook niet tijdens dit tweede weekeinde Tomorrowland.

