Bibian Mentel krijgt speciaal Cruyff Court in Utrecht

Het veld gaat ook een centrale plek innemen bij behandelprogramma’s. Bibian (48) heeft zelf meerdere keren op die locatie gerevalideerd. Bij haar werd op 27-jarige leeftijd botkanker geconstateerd waarna een onderbeen werd geamputeerd. Daarna keerde de kanker diverse keren terug.

„Ik had dit niet durven dromen", liet Mentel opgetogen weten nadat de eerste schop de grond was ingegaan. "Ik ben super trots dat het Court mijn naam mag dragen. Ik hoop dat we in de zomer lekker veel kinderen uit kunnen nodigen om samen te sporten bij het Bibian Mentel Cruyff Court."

Bibian is al ambassadeur van de Cruyff Foundation. Over een aantal weken kunnen de eerste kinderen terecht op het gloednieuwe speciale Cruyff Court.