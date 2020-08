Zieke tiener omarmt het leven in ’Babyteeth’

Dat gaat niet zonder slag of stoot in het speelfilmdebuut van de Australische Shannon Murphy, die als regisseur haar sporen verdiende in het theater. Babyteeth is dan ook de bewerking van een toneelstuk, waarbij zij de episodische vertelwijze van het origineel handhaafde.Op de drempel van de dood wil de 16-jarige Milla het leven ten volle leven, blijkt in afzonderlijke hoofdstukken met elk een eigen titel.

Little Women

Actrice Eliza Scanlen, die we eerder in Greta Gerwigs Little Women lijdzaam met een zwakke gezondheid zagen worstelden, toont zich in deze film heel wat opstandiger. Als de 16-jarige Milla heeft zij haar zinnen gezet op Moses (Toby Wallace) en laat zich daar niet van afbrengen. Zelfs niet door hem.

Intussen doen haar vader Henry (Ben Mendelsohn) en haar moeder Anna (Essie Davis) verwoede pogingen om overeind en bij zinnen te blijven en elkaar niet kwijt te raken. Met wisselend succes. Nog mazzel dat pa psychiater is en dus van alles kan voorschrijven wat kalmeert en verdooft. Al biedt ook de hoogzwanger buurvrouw hem verwarrende afleiding.

Toegegeven: dat is allemaal wel wat veel in dit solide geacteerde regiedebuut met verrassend komische kronkels. Babyteeth is dan ook op z’n best als Murphy gas terugneemt en lucht geeft aan doorvoelde pijn en verstilde schoonheid. Zonder dat haar film daardoor een tranentrekker wordt.

✭✭✭✩ (3,5 uit 5)