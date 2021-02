Kim Kardashians advocaat: ’Je kunt geen goed gedrag verwachten’

Ⓒ Getty Images

Behoor je bij de rich en famous van Hollywood en loopt je huwelijk op de klippen? Dan is Laura Wasser bij uitstek de advocaat die je nodig hebt. Ze verdient haar brood met de ellende van anderen en staat er om bekend de beste deals te kunnen sluiten als voormalige geliefden elkaar het licht niet meer in de ogen gunnen. Kim Kardashian is haar meest recente cliënt.