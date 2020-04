Kensington baalt van aanstaande ’enigszins saaie zomer’

„Deze zomer had geweldig moeten zijn, maar wordt in plaats daarvan nu een beetje saai”, is te lezen bij een foto tijdens een concert van voor de coronacrisis, toen de mannen nog lekker in het zonnetje voor een grote schare fans op konden treden. „Het is geen kwestie van leven of dood voor ons, maar we balen er wel van.”

Ondanks de harde maatregelen weet de band dat het nu nodig is om straks wel weer als vanouds op te kunnen treden. „We begrijpen de noodzaak van de maatregelen, gezondheid en veiligheid moeten altijd topprioriteit zijn. Hoewel het pijn doet is een stapje terug doen en festivals afblazen nu wel de goede beslissing.”