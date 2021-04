Whoopi Goldberg start nieuw cannabisbedrijf

Haar nieuwe onderneming is vernoemd naar haar moeder en broer, vertelt Goldberg in een interview met blad Black Cannabis, dat zich richt op mensen van kleur in de cannabiswereld. De presentatrice gaat onder meer edibles, voorgedraaide joints en accessoires verkopen.

Vorig jaar trokken Goldberg en haar zakenpartner Maya Elizabeth de stekker uit hun wietbedrijf, volgens geruchten omdat het niet meer boterde tussen de twee eigenaressen. Whoopi & Maya richtte zich in eerste instantie vooral op vrouwen met menstruatieklachten. Het bedrijf verkocht snacks, crèmes en badproducten met medicinale marihuana die de pijn van maandelijkse krampen zouden verlichten.

Bij de lancering van haar eerste wietbusiness in 2016 verklaarde Goldberg tegenover Vanity Fair: „Dit zijn geen producten voor als je echt high wil worden, het is gemaakt om klachten weg te nemen. Een joint smoken is prima, maar de meeste mensen kunnen dat niet doen als ze naar hun werk moeten. Dit kun je dan wel meenemen.”