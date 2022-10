Premium Het beste van De Telegraaf

Netflix-serie The Crown wéér in opspraak nu ’affaire’ Philip wordt verfilmd

Volgens ingewijden waren Philip en Penny enkel ’goede vrienden’. Ⓒ Getty Images

Het vijfde seizoen van de bekroonde Netflix-serie The Crown is nog niet eens uitgezonden, maar zorgt nu alweer voor grote ophef. Terwijl koningin Elizabeth nog maar net onder de groene zoden ligt, wil de streamingdienst intieme beelden tonen waarin de overleden prins Philip een vermeende affaire aangaat. Koninklijke experts maken Netflix nu met de grond gelijk. „Zoiets is smakeloos en respectloos.”