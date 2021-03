Zoon Bobby Brown (28) overleed aan mix alcohol en drugs

De 28-jarige Brown jr. werd vorig jaar november door zijn vriendin dood gevonden in een appartement in Los Angeles. Hij zou de nacht voor zijn overlijden gefeest hebben met vrienden. Familieleden verklaarden dat hij vlak voor zijn dood last had van griepverschijnselen.

Bobby Brown, een grote naam binnen de R&B-wereld, heeft eerder al een kind verloren. In 2015 overleed zijn dochter Bobbi Kristina, die hij kreeg met Whitney Houston. Zij overleed net als haar moeder aan een overdosis.