Viktoria Koblenko: ’Je wil ook wel eens voor je plezier suppen’

„Wat een troep, mensen! Rietjes, snoepzakjes, sigarettendoosje plasticjes, piepschuimen bakjes van de fastfoodketens, frisdrank flessen, chipszakjes en peuken, vooral veel peuken”, schrijft ze daarbij.

„Ik wil natuurlijk heel graag geloven dat al deze troep per ongeluk met de harde wind is meegenomen vanuit een bootje en dat niemand het willens en wetens in het water heeft gegooid”, maar Koblenko vindt vooral dat er verandering moet komen in de verkoop en het kopen van plastic.

Ze vraagt haar volgers bewuster te worden van het kopen van plastic, omdat ze merkte dat er maandag net zoveel troep in het water lag als een dag eerder. „Heel demotiverend natuurlijk, want je wil ook een keer suppen for the fun of it en niet alleen om andermans troep op te vissen.”