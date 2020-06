Gitaar Kurt Cobain voor 5,3 miljoen euro verkocht

Vooraf was ingeschat dat het instrument 1 tot 2 miljoen dollar zou opbrengen.

Cobain bespeelde de gitaar tijdens zijn legendarische MTV Unplugged-optreden in 1993 in New York, vijf maanden voor zijn dood. Het livealbum, uitgebracht in 1994 met nummers als About A Girl en Come As You Are won de Grammy in de categorie Best Alternative Music.

Vest

Het olijfgroene vest dat Cobain droeg tijdens hetzelfde MTV-optreden bracht in oktober vorig jaar 334.000 dollar op, ruim drie ton in euro’s. De eigenaar kocht het lange kledingstuk, nooit gewassen en met brandvlekken door sigaretten, ruim vier jaar geleden voor 123.000 dollar. Hij bewaarde het collectors item, dat ook nog een knoop mist, tussen zuurvrij vloeipapier in een kluis.

Vrijdag wisselde een elektrische gitaar van de in 2016 overleden popartiest Prince voor meer dan een half miljoen dollar van eigenaar. De zogeheten Blue Angel-gitaar was een van de favoriete instrumenten van de popster tijdens het hoogtepunt van zijn carrière in de jaren 80 en 90.