Mengt PALEIS zich in MEGADEAL Harry en Meghan?

Harry en Meghan mogen dan hun vrijheid afgekocht hebben, de Queen houdt hen nauwlettend in de gaten Ⓒ Getty Images

Eindelijk kunnen Meghan en Harry weer opgelucht ademhalen. Sinds ze hun gespreide bedje in het Britse koninklijke huis inleverden voor een bestaan in glamoureus LA, was hun inkomen onzeker. Daar kwam de coronacrisis nog eens bij. Maar nu ze een deal met Netflix hebben, lijkt hun kostje voorlopig gekocht. Al waarschuwen Britse media dat het koningshuis hen met argusogen zal volgen.