Wie wordt de nieuwe James Bond?

Daniel Craig was gisteren bij de wereldpremière voor zijn allerlaatste film. De grote vraag is nu wie hem opvolgt. Ⓒ Getty Images

Nu Daniel Craig dan eindelijk tóch echt afscheid heeft genomen van de rol van James Bond, is het natuurlijk de grote vraag wie zijn opvolger wordt. Het productiebedrijf laat weten daar pas volgend jaar over te praten, maar speculaties zijn ondertussen niet van de lucht. Wordt het dit keer misschien een vrouw, of een donkere James Bond? Of wordt het een van de andere namen die al jaren de ronde doen?