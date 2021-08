Premium Het beste van De Telegraaf

Jet Berkhout debuteert op Prinsengrachtconcert: ’Als bankoverval voorbereid’

Door Patricia Cortie Kopieer naar clipboard

’Aan de Amsterdamse grachten’ zal dit weekend traditioneel weer klinken aan de Prinsengracht in onze hoofdstad. Waar vorige zomer nog een alternatief programma in de tuin van het Pulitzer hotel te zien was, is publiek dit jaar weer welkom bij het Prinsengrachtconcert. Met Jet Berkhout als debuterend presentator. „Het is laagdrempelig, zonder klassieke muziek tekort te doen.”