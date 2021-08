Dit zijn de nieuwe boeren uit Boer zoekt Vrouw

Premium Binnenland

Ouders gesneuvelde Aldert Poortema worstelen met vraag: ’Was het allemaal voor niks?’

Hans en Marjan Poortema verloren hun zoon Aldert in Afghanistan. Hij sneuvelde begin 2008. Nu het land weer in handen is gevallen van de Taliban, zorgt dat voor heftige emoties bij de nabestaanden. Waarbij die ene vraag die ze zichzelf eigenlijk niet willen stellen onafwendbaar is: was het allemaal ...