'Big Brother 2021 gaat in januari van start, huis in Nederland'

Dat heeft presentatrice Geraldine Kemper dinsdag verteld in de Coen & Sander Show op Radio 538. RTL maakte dinsdag bekend dat Geraldine het programma gaat presenteren samen met de Vlaamse dj Peter Van de Veire. Het programma zal dagelijks te zien zijn bij RTL5; de 24/7 livestream zal worden uitgezonden op Videoland.

Het iconische programma werd in 1999 voor het eerst uitgezonden op Veronica. De reeks, waarin de bewoners van een afgesloten huis in Almere 24 uur per dag werden gevolgd, ontpopte zich tot een hype. De finale werd bekeken door meer dan 3,5 miljoen Nederlanders. Er volgden nog vijf, minder succesvolle seizoenen op Veronica, Yorin en Talpa.

De eerste serie werd gepresenteerd door Rolf Wouters en Daphne Deckers. Bij de latere reeksen werd het stokje overgedragen aan Beau van Erven Dorens, Patty Brard, Martijn Krabbé, Bridget Maasland en Ruud de Wild.