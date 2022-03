Koningin Elizabeth aanwezig bij herdenkingsdienst Philip

Tot vlak voor het begin van de dienst was het nog onduidelijk of Elizabeth aanwezig zou zijn. Ze kampte de laatste tijd met wat onbekende gezondheidsklachten waardoor ze meerdere activiteiten moest afzeggen. Ook is ze slecht ter been en loopt ze met een wandelstok. Volgens Buckingham Palace was de koningin wel betrokken bij de invulling van de dag. Zo komen er onder meer elementen van de trouwdag van Elizabeth en Philip terug, zoals bloemen en muziekstukken.

Tijdens de uitvaart van Philip konden vanwege de coronapandemie geen buitenlandse gasten aanwezig zijn. Het beeld van Elizabeth die tijdens de uitvaart alleen zat, ging de hele wereld over.