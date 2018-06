Ⓒ ANP

Bij The Passion in de Bijlmer was het donderdagavond lang wachten op echt spektakel. Tussen vertoningen van vele vooropnames door was het aan Glennis Grace, Maria, de taak om het toegestroomde publiek op te warmen. Maar Tommie Christiaan wist de boel pas echt in vuur en vlam te zetten.