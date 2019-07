Charly Luske keert terug met George Michael-show

Charly Luske Ⓒ ANP

Charly Luske gaat komend seizoen weer de theaters in met zijn voorstelling The Story of George Michael. In dit theaterconcert wordt het onstuimige leven van de Britse popzanger, liedjesschrijver en muziekproducten uiteengezet. Dat heeft theaterbureau Senf vrijdag bekendgemaakt.