Prins Louis worstelt met overlijden ’Gan-Gan’ Elizabeth

In gesprek met de Australische gouverneur-generaal David Hurley tijdens de receptie die zondagavond werd gehouden voor hoogwaardigheidsbekleders van het Gemenebest, vertelde Catherine over haar gezinssituatie. Vooral haar jongste zoontje Louis heeft het lastig met het overlijden. Hij zou de afgelopen dagen vooral veel vragen hebben gesteld om de dood van zijn overgrootmoeder te kunnen begrijpen.

„De jongste vraagt zich nu dingen af als: ’denk je dat we nog steeds spelletjes kunnen spelen als we naar Balmoral gaan’, en dat soort dingen, omdat zij er nu niet meer is”, herinnert Hurley zich het gesprek. George lijkt inmiddels wel door te hebben wat er aan de hand is en heeft inmiddels door hoe belangrijk zijn geliefde Gan-Gan is.

Tekst loopt verder onder foto.

Ⓒ Getty Images

Zowel George, sinds de dood van koningin Elizabeth tweede in lijn voor de troon, als zijn twee jaar jongere zusje Charlotte wonen maandag de staatsbegrafenis van hun overgrootmoeder bij. De twee liepen dicht bij hun ouders William en Catherine en net achter opa koning Charles toen ze de kerk binnengingen. Prinses Charlotte draagt een zwarte mantel met velours kraag en een bijpassende zwarte hoed. George arriveerde in een donker maatpak. Louis, het 4-jarige broertje van George en Charlotte, blijft thuis.

„Er is lang nagedacht over de vraag of de kinderen hier aanwezig zouden moeten zijn”, vertelt een bron aan Daily Mail. „Louis is natuurlijk nog te jong, maar George en Charlotte hebben tijdens de herdenkingsplechtigheid voor hun overgrootvader in maart al bewezen dat ze het aan kunnen.”