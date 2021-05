Marieke Elsinga: ’Ik stond te janken onder de douche en wilde naar huis’

In de nieuwe PodBast vertelt de Qmusic-dj over het moment waarop ze hélemaal klaar was met de wereld van marketing en sales. Marieke (34) wilde aanvankelijk Journalistiek studeren, maar omdat de Hogeschool Utrecht haar aanmeldingspapieren was kwijtgeraakt, besloot ze – zelfs na een rechtszaak, die ze had aangespannen tegen de school – om ’dan maar’ te gaan voor de opleiding Marketing & Communicatie.

„Ik heb een jaar gewerkt voor een bedrijf dat reisprogramma’s maakt, films over Dubai of Johannesburg om toeristen te vertellen welke toffe dingen er te doen zijn in zo’n stad. Samen met een collega en de oprichtster van dat bedrijf vloog ik dan naar Dubai. Daar kenden wij bijna niemand en het was aan ons om bijna drie ton aan inkomsten binnen te halen. Ik voelde die druk en de stress om maar deals te halen. Allerlei restaurantjes en pretparken die wilden betalen om in die film te komen.”

GTST-moment

En hoewel ze op mooie plekken kwam, ging die wereld haar elke dag meer tegenstaan. „Ik kreeg steeds meer vlekken in mijn nek van het verkopen, het weg zijn van thuis en het altijd maar aan het werk zijn. Ik nam mezelf nog voor om het een jaar vol te houden. Dan had ik het voor mijn gevoel netjes gedaan, en dan zou ik weer lekker teruggaan naar Nederland.”

Maar zo ver kwam het niet. „Het meest dramatische ’GTST-moment’ kwam toen ik een project deed in Antwerpen, in mijn eentje. Daar ging ik dan vier dagen per week naartoe en dan was ik in het weekend weer thuis. Op een gegeven moment stond ik te janken onder de douche, letterlijk. Toen dacht ik: morgen neem ik ontslag. Ik had het ook meteen opgeschreven in mijn dagboek, met een handdoek om mij heengeslagen en mijn haren nog nat. Heel theatraal. ’Ik wil het echt niet meer!’ Ik schreef het ook op, zodat ik het een dag later niet zou nuanceren.”