Speciale versie Let’s Dance van David Bowie als NFT uitgegeven

De versie van Let’s dance werd 19 jaar na het origineel opgenomen. Producer Larry Dvoskin stelde de opname beschikbaar. Hij produceerde een nieuwe versie in samenwerking met Bowie in 2002. „Ik ben in de eerste plaats een enorme Bowie-fan. Het zou een vergissing zijn geweest om te proberen het origineel te kopiëren”, zegt Dvoskin in een aankondiging van het nummer. „David stelde zich een meer dromerige, elektronische versie voor.”

De originele versie van Let’s Dance werd geproduceerd door Nile Rodgers. Op het nummer verzorgt gitarist Stevie Ray Vaughan een gitaarsolo.

De NFT-collectie waartoe Let’s Dance behoort, wordt uitgegeven door Gala Music en de opbrengst gaat naar MusiCares, een stichting die muzikanten ondersteunt. Volgens de website BLOX Nieuws wil Gala Music 3.003 NFT’s uitgeven om een op David Bowie geïnspireerd kunstwerk te financieren. Iedere NFT geeft de eigenaar exclusieve toegang tot de onuitgebrachte Let’s Dance. De NFT’s hebben geen vaste prijs en dat betekent dat het onduidelijk is hoe diep fans in de buidel moeten tasten om zo’n NFT te bemachtigen.