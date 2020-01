Ⓒ Wie is de Mol

Voor Molloten is het jaar nu pas echt begonnen. Wie is de Mol? is terug op de buis. Dit jaar zoeken we naar de Zhì. Mol in het Chinees. Jawel, want we zijn in China. En laten we wel wezen: na de eerste aflevering is de kijker niets wijzer. Of toch?