Jongere kijker ontdekt tv-gym: ’Het is nog best pittig’

Ze is dé personal trainer van thuiszittend Nederland dezer dagen: Olga Commandeur van Nederland in Beweging. Het programma van seniorenomroep Max is voorlopig drie in plaats van twee keer per dag te zien. En wordt nu de sportscholen zijn gesloten ontdekt door jonge(re) kijkers die sporten voor het scherm nog associeerden met Jane Fonda. Vrijdag doet Commandeur weer een live training via de facebooksite van Omroep Max.