Netflix-baas schenkt miljoenen aan educatie zwarte studenten

Hastings en Quillin verdelen het geld als volgt: zowel The United Negro College Fund, HBCUs Spelman College en het Morehouse College krijgt elk 35 miljoen om hun (aanstaande) studenten financieel te ondersteunen.

„We hebben ervoor gekozen deze geweldige instituten te helpen, omdat wij erin geloven dat investeren in zwarte jongeren een van de beste manieren is om te investeren in de toekomst van Amerika. Wij hebben beide het privilege gehad om te kunnen studeren en daarom willen we nu andere studenten helpen. Met name gekleurde studenten, om hen een opstap te geven”, aldus het stel.