Linda de Mol pakt werkzaamheden weer op

Dat bevestigt het management van Linda aan RTL Boulevard. Eind september moet de serie te zien zijn bij SBS6.

Linda liet na de onthullingen over The Voice of Holland weten al haar werkzaamheden voorlopig neer te leggen. Het programma Boos kwam begin dit jaar met onderbouwde onthullingen over seksueel wangedrag bij de talentenjacht waar onder anderen orkestleider Jeroen Rietbergen, de inmiddels ex-vriend van Linda, bij betrokken was.

’Vreselijke nachtmerrie’

Kort na de onthullingen verbrak Linda haar relatie met Jeroen. „Sinds een paar dagen zit ik in een verschrikkelijke nachtmerrie. Er zijn zo ontzettend veel dingen naar boven gekomen waar ik geen weet van had en waarvan ik, omdat ze anoniem zijn, niet weet wat waar is en wat niet”, liet Linda destijds weten. „Ik heb inmiddels mijn relatie verbroken, Jeroen woont niet meer bij mij. Mijn werkzaamheden leg ik de komende tijd neer in de hoop dit een plek te kunnen geven en ik vraag iedereen mijn gezin met rust te laten.”

Linda legde haar werkzaamheden voor haar tijdschrift LINDA. ook neer. Wanneer ze daar weer aan de slag gaat, is nog niet duidelijk. Tot die tijd verschijnt ze ook niet op de cover van het blad.