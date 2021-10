’Oom’ Ali B post boze video: ’Iedereen in de familie haat jou op dit moment’

In de documentaire liet Ali B weten het moeilijk te vinden terug te kijken op zijn jeugd, die behoorlijk heftig is geweest nadat zijn vader het gezin had verlaten. In de docu probeert hij herinneringen op te halen door in gesprek te gaan met zijn moeder. Over zijn eigen opvoedmethode zegt hij: „Ik was geneigd de opvoeding te geven die ik een beetje heb gehad. Daar heb ik de plank een beetje misgeslagen. Maar ik heb, sinds ze geboren zijn, niet een dag overgeslagen dat ik ze echt heb geknuffeld en gezegd: ik hou van je.”

In de documentaire zegt zijn vrouw Breghje ook dat Ali B als kind heel veel alleen was, en daardoor op straat aan gevaren werd blootgesteld aan dingen die ’traumatisch waren voor jonge kinderen’. Zelf vertelt hij over liquidaties die in zijn jeugd in zijn omgeving plaatsvonden, waarbij ook vrienden van hem zijn doodgeschoten. Zijn vriend Michael vertelt over Ali’s jeugd: „Ik weet niet of Ali me gaat respecteren, maar zijn vader heeft het gas aangezet in zijn woning toen ze heel klein waren. Ali heeft hier niets van meegekregen.” Zijn moeder daarop tegen Ali B: „Gelukkig, de balkondeuren was open, de ramen waren open. Anders waren jullie dood geweest.”

’Vertekend beeld’

Ali B zei onlangs zelf daarover bij Jinek dat het fragment ’een beetje een vertekend beeld’ geeft. „Mijn vader had vier kinderen bij een andere vrouw uiteindelijk en daar heeft hij eigenlijk alles goed gedaan, naar school gebracht, hij was er voor ze. De documentaire is met Mark Leene, een regisseur, die op een improviserende manier te werk gaat. (... ) Ik vraag mijn moeder iets en zij komt met dit antwoord. Dus dat deel je, dan besef je dat je daar ook door getekend bent, dus ergens heeft het waarschijnlijk nog impact.”

Ali B merkt daarbij op dat hij een ’verslaafde, turbulente tienertijd’ had. „Ik wil me mijn vader wel gewoon herinneren zoals ik afscheid heb genomen, als een sterke mooie man en als de vader die ik altijd heb willen hebben.”

’Haat’

De man die zegt de oom van Ali B te zijn, noemt Ali Bouali ’een documentaire vol leugens’. De man zegt dat Ali B in de documentaire ’een slecht beeld heeft gegeven’ van zijn vader. „Over mijn broer, om zo over hem te praten Ali B, dat is een schande. En dan noem je je een moslim. Hoe haal je het in je hoofd. Met zoveel geld en dan zo’n documentaire te maken met vol leugens [sic]. Iedereen in de familie haat jou op dit moment. En iedereen praat erover, over jou, Ali. Wij zien jou op dit moment liever dood dan levend.”

De man vervolgt: „Wij als familie Bouali ontkennen alles wat je over ons familielid zegt. Het is onze broer. En jouw opa vervloekt jou vanuit Marokko, die vervloekt jou. Wat jouw opa heeft gezien, met zijn leeftijd van over de negentig jaar, Ali. Die mij om de paar dagen belt over jou. En wat er op jouw hoofd staat, dat moet je niet weten. Jij staat op nummer 1 als vijand van de Bouali’s op dit moment.” Volgens de man zal ’de familie verdere stappen ondernemen’. „Zodat jij die vieze documentairefilm van jou aan de kant moet doen. Vuile egoïst dat jij bent.”

Ali B wil niet ingaan op het filmpje en ook niet laten weten of de man daadwerkelijk een oom van hem is, laat zijn management aan De Telegraaf weten: „Ali sluit zich aan bij hetgeen hij in zijn documentaire zegt over hoe hij zijn vader graag herinnert. Meer wil hij er niet over kwijt. Hij richt zich op zijn gezin en positieve zaken.”