’Vergeten’ dochter PRINS ALBERT wil SUPERSTER worden

Jazmin Grace met vriendje Ian Mellencamp. De dochter van prins Albert is toe aan een volgende stap in haar carrière. Ⓒ Hollandse Hoogte

Het kwam voor de wereld, en voor de inwoners van Monaco in het bijzonder, in 2006 aan als een behoorlijke schok. PRINS ALBERT bleek niet alleen een buitenechtelijke zoon te hebben, hij erkende ook de vader te zijn van dochter JAZMIN GRACE. Lange tijd leidde zij een anoniem leven, maar inmiddels gooit zij het over een andere boeg. Ze wil doorbreken als actrice en hoopt ook maar enigszins in de voetsporen van haar wereldberoemde oma GRACE KELLY te kunnen treden.