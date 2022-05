Meghan lijkt annulering Netflix-serie Pearl te bevestigen

Vorige zomer werd bekend dat Meghan de serie Pearl zou maken, over een 12-jarig meisje dat avonturen beleeft en geïnspireerd wordt door diverse invloedrijke vrouwen uit de geschiedenis. Het idee zou volledig door Meghan zijn bedacht. „Net als veel meisjes van haar leeftijd is onze heldin Pearl op weg om zichzelf te ontdekken terwijl ze de uitdagingen van het alledaagse leven moet zien te overwinnen”, liet de hertogin destijds weten in een verklaring.

Deze week meldden diverse media echter dat de serie door Netflix was geschrapt. Een reden werd niet bekendgemaakt, maar mogelijk speelt de recente tegenslag voor de streamingdienst een rol. Netflix raakte onlangs een groot deel van zijn beurswaarde kwijt, nadat bekend werd dat de onderneming voor het eerst sinds 2011 een daling in abonnees noteerde.

De animatieserie was onderdeel van de overeenkomst die Meghan en Harry in 2020 met Netflix sloten. Een serie over Harry’s werk bij de Invictus Games lijkt vooralsnog wel gewoon te komen. Op de website van Archewell Productions wordt de documentaire Heart of Invictus vermeld. Volgens een verklaring volgt de serie deelnemers tijdens hun voorbereiding voor de Invictus Games in Den Haag, die vorige maand plaatsvonden.