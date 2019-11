Mo’Nique klaagt Netflix aan om discriminatie

Volgens de rechtbankpapieren, die in handen zijn van CNN, deed Netflix Mo’Nique een aanbod van een half miljoen dollar voor een comedyshow van een uur. Voor soortgelijke specials van andere comedians, onder wie Jerry Seinfeld, Amy Schumer en Chris Rock, was de streamingservice bereid miljoenen te betalen.

„De voorwaarden van het voorstel van Netflix waren gebaseerd op haar gender en ras, en daardoor discriminerend”, zo beweert de advocaat van Mo’Nique in de aanklacht. „Met het aanbod houdt Netflix het extreme salarisverschil in stand tussen zwarte vrouwen en zowel mannen in het algemeen als de witte bevolking.”

Netflix heeft aangegeven nog altijd achter het aanbod aan Mo’Nique te staan en de discriminatiezaak aan te vechten.