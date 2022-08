Premium Het beste van De Telegraaf

B&B-eigenaren uit kijkcijferkanon vertellen Tranen, vlinders én bedreigingen tijdens B&B Vol Liefde

Door Harrie Nijen Twilhaar Kopieer naar clipboard

Ⓒ RTL

Tot begin deze maand hadden acht bed and breakfast-eigenaren, verspreid over Europa, een leven in de anonimiteit. Maar dat lijkt nu voorbij. Sinds hun deelname aan B&B vol liefde, dé tv-hit van deze zomer, zijn ze in een klap beroemd. Buiten de uitzendingen om sprak Privé met de deelnemers van het tweede seizoen, dat gisteravond ten einde kwam. „Achteraf heeft de B&B mijn liefdesgeluk juist in de weg gestaan, waar ben ik in godsnaam mee bezig geweest?”