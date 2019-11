Jaimie over relatie Lil’ Kleine: geen liefde op het eerste gezicht

Jaimie en Lil’ Kleine zijn sinds kort verloofd en werden in juni ouders van zoon Lío. De twee, inmiddels drie jaar samen, leerden elkaar tien jaar geleden kennen. Jaimie verzorgde de styling voor een klus waar de rapper aan meedeed. „Ik kwam toen in de studio en daar zat Jorik. We hadden gemeenschappelijke vrienden, dus ik zag hem weleens.” Op dat moment allesbehalve sprake van een ’vonk’. „Hij zal misschien zeggen van wel, maar nee. Ik was 20 en hij was 15, dan kijk je gewoon anders naar iemand.”

Het duurde uiteindelijk zeven jaar tot Jorik een poging mocht doen om het hart van Jaimie te veroveren. „Drie jaar geleden kwam ik terug uit Bali en toen vroeg hij mij voor een kans. Ik vond het heel gek, maar ik heb hem die kans gegeven en ben nooit meer weggaan. Het was niet zo dat ik zei ’kom maar hier’, het ging geleidelijk. Eerst als vrienden, later zijn we er echt ingerold. Ik ging er wel voor openstaan, ik was niet van: dit kan niet”, aldus Jaimie, die benadrukt dat Jorik ’een onwijs charmante vent’ is.