Ontmaskert e-mailhack de machtige mensen in Epsteins netwerk?

Hebben prins Andrew en Ghislaine Maxwell nog meer te verbergen? Dat zou kunnen blijken uit hun mailwisseling die zomaar op straat zou kunnen komen te liggen Ⓒ Hollandse Hoogte

Maandenlang was dé grote vraag in het Epsteinschandaal, dat na zijn dood vooral om prins Andrew ging draaien: waar is Ghislaine Maxwell? Als vermeende hoerenmadam van de misbruikmiljardair Jeffrey Epstein zou zij over waardevolle informatie beschikken over de machtige mensen in het misbruiknetwerk van Epstein. Die zouden zich in het nauw gedreven voelen, nu bekend is dat er persoonlijke e-mails van haar zijn gelekt met mogelijk zeer gevoelige informatie.