Kylie Jenner is bestbetaalde beroemdheid

Haar zwager Kanye West houdt de tweede plek bezet. De echtgenoot van Kim Kardashian wist volgens Forbes zo’n 170 miljoen binnen te harken. De rest van de top vijf bestaat uit sporters: Roger Federer (106 miljoen), Cristiano Ronaldo (105 miljoen) en Lionel Messi (104 miljoen).

Zijn tweede plaats op de lijst maakt West wel de bestbetaalde muzikant. De nummer twee, Elton John, staat op de dertiende plek met een geschatte verdienste van 81 miljoen.

De sterren die in de donderdag gepubliceerde top honderd staan, waren samen goed voor een inkomen van 6,1 miljard dollar. Dat was 200 miljoen minder dan vorig jaar. De inkomstendaling van de bestbetaalde sterren is de eerste sinds 2016.

Jongste miljardair

Het zakenblad plaatste Kylie eerder dit jaar voor de tweede keer als jongste miljardair in de rijkenlijst met een vermogen van zo'n 1,2 miljard dollar. Vorige week kwam het blad daarop terug omdat de documenten die eerder door haar team zijn aangeleverd niet helemaal zouden kloppen. De 22-jarige halfzus van Kim Kardashian blijkt iets minder dan 900 miljoen dollar waard en zou volgens Forbes zelfs hebben gesjoemeld met belastingteruggaven zodat haar vermogen hoger zou uitkomen.

Kylie ontkent deze beschuldiging. „Ik dacht dat dit een respectabele website was”, reageerde ze op Twitter. „Het enige dat ik zie zijn een aantal onjuiste verklaringen en onbewezen aannames. Ik heb nooit gevraagd om een titel of ooit gelogen om die te krijgen.”