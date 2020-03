Alicia Keys stelt nieuw album en tour uit

ALICIA zou het zevende studioalbum worden van de muzikante, en zou uitkomen in mei. „De gezondheid en veiligheid van iedereen is mijn prioriteit. Dank voor jullie diepe liefde, ik laat jullie nieuwe data weten. Blijf sterk!”, twittert Keys. Naast haar album zou de zangeres haar eerste wereldtour doen in zeven jaar, met een startdatum in juni. Of deze tour doorgaat blijft nog onzeker.

Keys laat aan haar fans weten dat haar nieuwe boek, More Myself, nog wel op 31 maart zal verschijnen.