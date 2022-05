Zanger Nick Cave verliest tweede zoon in zeven jaar tijd

„Met groot verdriet moet ik jullie vertellen dat mijn zoon Jethro is overleden. We zouden het heel erg waarderen als we met de familie wat privacy krijgen in deze moeilijke tijd.” Een doodsoorzaak noemt de Australische zanger niet.

Nick Cave (64), bekend van nummers als Into My Arms en Where the Wild Roses Grow (met Kylie Minogue), is vader van vier kinderen: Luke, Earl, Arthur en Jethro. Arthur, de tweelingbroer van Earl, overleed in 2015 na een val van een rots. De tiener had vlak daarvoor lsd gebruikt.