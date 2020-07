Jeangu hoopte vroeger dat broer 'niet ook gay was'

„Ik snap het wel, maar ik vond het ook moeilijk”, vertelt Jeangu (26) aan zijn broer Xillan. „Want ik dacht: ik ben het ook. Dan kunnen we er gewoon over praten en dan hebben we tenminste elkaar. En dat is veilig, we kennen elkaar.”

Jeangu herinnert zich nog dat Xillan, toen hij zo’n vijftien of zestien jaar oud wa,s een vriendin had. „Toen dacht ik wel: ik hoop dat hij niet gay is. Dan is het misschien minder erg voor mijn ouders. Want dan is er tenminste eentje die gewoon straight is. Maar ja, dat bleek niet zo te zijn.”

Toen Jeangu naar Nederland kwam, kwam hij uit de kast. Maar, zo vertelt hij, hij moet dat continu doen. „Dat blijft gebeuren, in alle situaties waarin je nieuwe mensen ontmoet. Ik stond laatst in een toko op de Albert Cuyp en die man zei: ’He, jij bent van televisie. Hoeveel vriendinnen heb je?’ En toen dacht ik: eeh, haha, ja. En dan kan ik kiezen, doe ik het wel of doe ik het niet.”